My Hero Academia: Midoriya prende il posto di All Might nell'Opening della quarta stagione

Ad un attento utente Reddit non è sfuggito un importante dettaglio nascosto nella Opening della quarta stagione di My Hero Academia. Un'immagine tratta proprio dalla sigla di apertura infatti, osservabile in calce all'articolo, citerebbe un importante scena presente nella Opening della stagione 1.

Entrando nei dettagli, l'utente Graphica-Danger avrebbe notato che la postura assunta da Izuku Midoriya nell'immagine diffusa dal sito ufficiale dell'anime (e probabilmente tratta dalla nuova Op) sarebbe identica da quella assunta da All Might durante la prima sigla di apertura in assoluto: "The Day".

La somiglianza non è certo sorprendente, visto che durante la serie siamo venuti a conoscenza del grande rispetto che Deku prova verso l'ex eroe numero uno al mondo. Durante la prima stagione All Might ha deciso di cedere il suo potere, One for All, nelle mani del giovane liceale, permettendogli di ricevere di conseguenza un Quirk.

Con il passare degli episodi, l'eroe è diventato sempre di più una figura paterna per Izuku, il cui vero padre non è, effettivamente, mai stato nominato.

E voi cosa ne pensate? Secondo voi si tratta di una citazione volontaria?