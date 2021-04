My Hero Academia: Midoriya vs Muscular, gli effetti di quel famoso scontro

In seguito alla folle battaglia con il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale capeggiato da Tomura Shigaraki, la società degli eroi è cambiata per sempre e dopo un balzo temporale di alcuni giorni, la situazione pare non essere cambiata. Anzi, il declino dei Pro Heroes di My Hero Academia è sempre più evidente.

Il terrificante scontro con i villain ha portato Izuku Midoriya a prendere una drastica decisione: abbandonare il Liceo Yuei e i suoi compagni di classe. Ormai conscio di essere l'obiettivo di Shigaraki e All For One, Deku si è allontanato dai suoi amici per proteggerli da eventuali nuovi attacchi.

In seguito a questo evento, e a un time skip, ritroviamo un Deku palesemente cambiato, più sicuro di se e dei suoi poteri. Immediatamente, sfruttando il Danger Sense, una sorta di Senso di Ragno ereditato dal Quarto Possessore di One For All, il giovane eroe si mette alla caccia di un villain che sta seminando il panico in città. Un pericoloso criminale che ha già affrontato e sconfitto una volta, Muscular.

A quanto pare, anche Muscular non ha scordato il loro primo incontro, anzi, durante la sua prigionia ha pensato continuamente al giorno in cui lo avrebbe incontrato nuovamente. "Midoriya. Mi sei mancato, piccoletto. Tutti questi patetici idioti non sono all'altezza. Non è abbastanza".

Tuttavia, il folle villain non sembra desiderare vendetta. Al contrario, ringrazia Deku per essere riuscito a cambiare la sua mentalità. "Non sono in cerca di vendetta o qualcosa di così drammatico. Quella volta mi hai insegnato un nuovo significato per la parola divertimento ed è stato il punto di non ritorno".



Ma Deku pare non essere assolutamente intimorito da queste parole. Ecco la sua vera potenza nel capitolo 308 di My Hero Academia. Midoriya ha padroneggiato una nuova abilità, ecco quanto è migliorato in My Hero Academia.