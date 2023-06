My Hero Academia: Midoriya si scatena per proteggere Eri nella figure di Takara Tomy

La storia di Midoriya, nato senza Quirk e scelto come erede del One For All da All Might in persona, raccontata nella serie My Hero Academia, è costellata di momenti emozionanti ed epici, ma pochi sono stati in grado di raggiungere il trasporto emotivo nei lettori e negli spettatori come il salvataggio della piccola Eri dalle mani di Overhaul.

La scoperta del Quirk di Eri, in grado di portare le persone ad uno stato precedente sia per guarirle o addirittura per far recuperare loro i propri poteri peculiari, ha sconvolto Midoriya il quale, nel corso del tredicesimo episodio della quarta stagione riuscì a salvarla e a chiederle di usare il proprio Quirk su di lui così da sbloccare il 100% del potenziale del One For All per fronteggiare la grande minaccia rappresentata da Overhaul.

Il leader della Shie Hassaikai, nonostante fosse suo zio, era interessato ad Eri unicamente per sfruttare il suo potere per la realizzazione dei Proiettili Distruttori di Quirk, che gli avrebbero dato un significativo vantaggio contro gli Heroes. Per questo Deku cercò di usare al massimo le sue capacità combattive per respingere Overhaul, e nel farlo raggiunse una nuova forma, con scintille azzurre intorno al suo corpo e venature rosa brillanti sulle sue braccia.

Per ricordare questo momento, uno dei più epici della quarta stagione della serie, gli artisti dello studio Takara Tomy hanno realizzato la figure che potete vedere in fondo alla pagina. Alta 23 centimetri, la figure mostra la furia di Deku e la preoccupazione della piccola Eri, aggrappata al giovane Hero. Entrambi appaiono molto dettagliati, e gli effetti sono stati resi alla perfezione. In arrivo nel terzo trimestre del 2024, la figure è già prenotabile al prezzo di 445 euro.

Per finire, ecco un bel cosplay dedicato a Nejire Hado dei Big Three, e i risultati straordinari del finale della sesta stagione di My Hero Academia.