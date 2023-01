My Hero Academia, Midroiya e Shigaraki si scambiano i ruoli: Deku diventa villain

Il capitolo 377 di My Hero Academia ha riportato Tomura Shigaraki sul campo di battaglia. Fino a poco prima controllato da All For One, è dunque riuscito a riprendere controllo del proprio corpo. Se Deku intende risolvere la questione a parole, questo è il momento proficuo. L'incontro tra i due ha tuttavia fatto sorgere un clamoroso "what if?".

Da bambino Tenko Shimura sognava di diventare un grande eroe, proprio come sua nonna Nana Shimura. A tenere lontano il piccolo dalla carriera da eroe fu suo padre, tormentato dall'abbandono della settima Vestigia di One For All.

Osservando il mito di All Might alla televisione, anche Midoriya sognava da sempre di diventare un eroe Tuttavia, è nato senza Quirk e questo per molto tempo gli ha negato la possibilità di realizzare il suo desiderio.

Sappiamo le cose come sono andate. Nel corso della storia Deku è riuscito a diventare l'eroe che sognava ottenendo One For All, mentre Tenko si è trasformato nell'erede di All For One, Tomura Shigaraki. E se le cose non fossero andate così?

L'artwork fanmade di My Hero Academia che trovate in calce all'articolo che immagina un futuro in cui le cose sono andate esattamente al contrario. Tenko Shimura ha potuto seguire le orme di Nana, mentre il senza Quirk Midoriya è stato catturato da All For One.

L'illustrazione mostra Tenko Shimura come un perfetto erede di One For All. Con indosso un costume che è un palese omaggio a quello della nonna, difende la società degli eroi dagli attacchi dei Villain. Per quanto riguarda Deku, la sua versione da Villain è una rielaborazione ancora più cattiva del Dark Deku visto nell'Atto Finale del manga e che ha recentemente esordito nella nuova opening di My Hero Academia 6. Vi piacerebbe se Kohei Horikoshi realizzasse uno spin-off "what if?" con Deku criminale e Shigaraki eroe?