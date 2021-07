My Hero Academia: l'ex Pro Hero All Might appare in salute nell'artwork di un fan

All Might ha rappresentato fin da subito una delle figure più importanti nel mondo di My Hero Academia. L'ormai ex Pro Hero numero 1 e Simbolo di Pace si è ritirato dalla sua carriera, lasciando il testimone a Midoriya. Costantemente nella sua forma normale, Toshinori appare fragile e debole, e un fan ha cercato di rimediare attraverso un artwork.

L'uso eccessivo dei suoi poteri, il fardello che rappresenta il One For All, e lo scontro con All For One, hanno duramente segnato la vita e il fisico di All Might. Sia nell'anime che nel manga attualmente Toshinori Yagi agisce da personaggio di supporto, e appare costantemente emaciato, con delle occhiaie profonde e per nulla in salute. Per questo motivo l'artista EUOS_the_cat ha realizzato, e poi condiviso su Reddit, il post che trovate in calce, dove ha cercato di donare all'eroe un'apparenza normale.

Immaginandolo in salute, togliendo definitivamente lo sguardo incupito del personaggio, l'appassionato ha mostrato quello che sarebbe il volto di All Might se si riprendesse definitivamente dalle estreme condizioni a cui ha sottoposto il proprio corpo per gran parte della sua vita. Si notano anche le folte sopracciglia, che caratterizzavano vistosamente la sua forma da Hero. Cosa ne pensate di questa simpatica trovata? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che un atleta si è preparato alla gara citando My Hero Academia, e vi lasciamo alle immagini promozionali dell'episodio 5x18, dove un nuovo Villain sembra pronto a colpire.