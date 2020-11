My Hero Academia: All Might è arrivato in questa nuova figure

All Might, il più potente tra gli eroi della generazione passata di My Hero Academia, è il soggetto di una nuova action figure prodotta da First 4 Figures. Andiamo a darle un occhiata.

Il possente eroe, ispirato ai classici supereroi americani, all'interno del fortunato manga di Kohei Horikoshi ha sempre avuto quello che può essere definito il ruolo di Superman. La storia narrata però inizia rivelando una grave ferita inflitta ad All Might dalla sua nemesi All For One, cosa che lo porterà ad abbandonare il suo ruolo per mettersi alla ricerca di un successore.

Nonostante la sua forza sia molto diminuita e riesca ad assumere e mantenere la sua forma muscolosa solo per pochi secondi, l'eroe resta uno tra i più amati ed il suo ruolo nella serie è molto importante per la crescita del protagonista.

Per celebrare questo incredibile personaggio la First 4 Figures ha quindi pubblicato un video tramite il proprio account Twitter che ci mostra la nuova figure prodotta ad egli dedicata. Dal Tweet che riporto in fondo alla news possiamo notare come le braccia dell'eroe siano dotate di articolazioni tramite il quale è possibile far assumere pose diverse alla statuetta.

Attualmente nella serie, a causa delle proprie condizioni, All Might non prende più parte ai combattimenti ma agisce come insegnante per i protagonisti. Molto rilievo stanno invece assumendo i villain di cui abbiamo parlato diverse volte su questo sito come quando ci siamo chiesti se i crimini commessi in My Hero Academia possano essere perdonati o nella recente discussione della neccessità di avere spin-off per Toga di My Hero Academia.

Cosa ne pensate di questa figure? Vi piace? Scrivetecelo in un commento.