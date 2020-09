My Hero Academia: All Might con la barba diventa realtà grazie a una simpatica fan art

I fan hanno un'immaginazione infinita e tante creazioni finiscono per diventare virali in giro per la rete, che sia su Twitter, su Facebook o su Reddit. Ovviamente questo fenomeno tocca anche uno degli anime più popolari degli ultimi anni, il My Hero Academia realizzato da studio Bones sulla base del popolare manga di Kohei Horikoshi.

Il brand di My Hero Academia ha conquistato gli USA e il resto del mondo e per questo sono ormai tante le realizzazioni fanmade che si trovano in rete. Negli ultimi giorni, un nuovo appassionato dell'opera ha deciso di metterci del suo modificando alcune immagini di All Might, l'eroe che durante la terza stagione ha dovuto abbandonare la sua carriera professionistica in seguito a un eccezionale scontro con All for One.

Come? Dando ad All Might una folta barba bionda. Sempre rasato e liscio, in queste nuove realizzazioni a tema My Hero Academia, l'ex eroe numero 1 si presenta con varie barbe, ognuna con qualche piccola modifica che sia nella lunghezza, nella posizione dei baffi o altri dettagli. In basso possiamo vedere quindi tre modifiche all'eroe, che cambia radicalmente espressione con questo nuovo elemento sul viso.

Di certo un All Might con la barba dà un senso di esperienza maggiore rispetto a quello senza, vi sarebbe piaciuto vederlo così in My Hero Academia? Un altro fan ha invece regalato a internet la propria animazione con lo scontro tra All Might e Saitama.