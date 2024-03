My Hero Academia: All Might diventa Batman nella nuova Cover del Volume 40

Kohei Horikoshi non ha mai nascosto la sua passione per i fumetti di supereroi occidentali e ha trasportato questo amore nel suo più grande capolavoro: My Hero Academia. I riferimenti dell'autore alla Marvel e DC non sono casuali, ma sono frutto di un'enorme stima nei confronti dei comics americani.

Il volume 40 di My Hero Academia verrà rilasciato giovedì 4 aprile: quasi due settimane prima dell'uscita del manga, la rivista Shonen Jump ha mostrato in anteprima la copertina del prossimo numero. Sulla nuova cover, All Might veste l'abbigliamento indossato durante il combattimento contro All For One in My Hero Academia.

L'illustrazione presenta Armored All Might, l'ex-eroe numero uno che indossa la iconica tuta corazzata, sfoggiata per la prima volta durante la Saga Finale. Alle sue spalle, sullo sfondo, possiamo intravedere una silhouette rossa di Katsuki Bakugo, il che suggerisce il suo coinvolgimento nella lotta contro All For One.

La maggior parte dei fan ha immediatamente paragonato Armored All Might al Batman dei fumetti DC, data la somiglianza non solo nei colori ma anche nel nuovo costume. Tuttavia, una grande fetta della community ha notato anche una somiglianza con Iron Man, appartenente all'universo Marvel, chiamandolo ironicamente "Iron Might".

In effetti, l'armatura di All Might in My Hero Academia è iper-tecnologica e dispone di ogni tipo di abilità, affettuosamente ispirata ai quirk di tutti gli alunni della 1-A, un po' come il suo collega fumetti occidentali Iron Man. Di conseguenza, alcuni fan hanno anche scherzato sul fatto che il Simbolo della Pace assomigliasse a Tony Stark.

