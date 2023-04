My Hero Academia, All Might come Iron Man: il Simbolo della Pace torna con una mech suit?

Il Simbolo della Pace di My Hero Academia è rimasto senza Quirk. Ceduto il One For All a Midoriya, l'ultima fiammella del potere si è spenta durante lo scontro a Kamino con All For One. La società degli eroi ha tuttavia nuovamente bisogno della sua tremenda e grande forza.

Dopo aver perso il One For All, anche grazie alle parole di Stain, Toshinori Yagi è riuscito a trovare una nuova strada. Conscio di non potersi più ergere in prima linea, nella seconda guerra contro i villain ha cercato di guidare gli Heroes con un piano elaborato nei minimi dettagli. Ciò, tuttavia, non è stato sufficiente, poiché All For One è riuscito a sconfiggere i suoi avversari in My Hero Academia 385.

Tornato giovanissimo e nel pieno del suo potere, All For One è diretto ad altissima velocità verso il luogo dove Tomura Shigaraki si sta battendo con Izuku Midoriya. Il ricongiungimento tra i due significherebbe la fine per la Hero Society, ma nessuno può più opporsi alla corsa di All For One.

Quando Tsukauchi era ormai pronto ad accettare la fine, un intrepido ex eroe si pone sulla strada che separa All For One a Shigaraki. Quell'uomo coraggioso è Toshinori Yagi, il quale si prenderà la responsabilità di battere per un'ultima volta la sua nemesi.

Come sappiamo, All Might non esiste più. Toshinori ha perso il One For All, ormai nelle mani di Deku. Ma allora come potrà un senza Quirk battersi con la versione più potente di All For One? Il cliffhanger di My Hero Academia 386 mostra Yagi pronto a indossare una mech suit che ricorda da vicino quella di Iron Man. Ancora una volta, il sensei Horikoshi cita ancora una volta l'universo Marvel!