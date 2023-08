My Hero Academia, All Might come Iron Man: il Simbolo della Pace torna in mech suit

My Hero Academia è un chiaro omaggio del manga giapponese ai comics supereroistici americani. Per la creazione della sua opera, infatti, Kohei Horikoshi si è rifatto agli eroi Marvel e DC Comics, che ah più volte omaggiato nel corso della storia. Anche in questo Atto Finale, non mancano le citazioni agli eroi USA.

Mentre gli autori dello spin-off di My Hero Academia si occupano del manga di Spider-Man, il maestro Horikoshi celebra platealmente Tony Stark e il suo Iron Man. Agli occhi dei lettori non è infatti passata inosservata quella citazione nascosta nel grande ritorno in battaglia di All Might in My Hero Academia 396.

Dopo il tributo di All Might a Batman e alla sua iconica automobile, questa volta l'ex Simbolo della Pace rende i suoi omaggi a Iron Man. Il Numero Uno che per anni ha protetto la società giapponese non è più in possesso del One For All, ma è ugualmente deciso a partecipare alla battaglia finale affrontando per un'ultima volta la sua nemesi.

All Might ostruisce il cammino di All For One, opponendosi al mostro che è diventato nonostante non disponga più di un Quirk. Quando All Might scende in battaglia, però, lo fa convinto di vincere. Difatti, nasconde un asso nella manica.

La valigetta che All Might portava con sé è un dispositivo iper-tecnologico che si trasforma in una mech suit. Questa scena non solo ricorda una delle scene più iconiche di Tony Stark, ma è identica in tutto e per tutto allo stesso Iron Man. Armored All Might incarna l'essenza di Iron Man, ossia quella di un completo meccanizzato dotato di tecnologie all'avanguardia che consentono all'eroe di combattere nonostante l'assenza di veri e propri superpoteri.