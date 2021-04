My Hero Academia: All Might corre in soccorso di Deadpool in questo crossover ufficiale

Uno è pronto a salvare qualsiasi persona in difficoltà con il suo sorriso smagliante, l'altro, invece, è in grado di farci ridere a crepapelle con le sue irriverenti battute. Questi sono All Might e Deadpool; ma chi avrebbe mai immaginato che un giorno l'eroe di My Hero Academia avrebbe incontrato ufficialmente quello Marvel?

Questo memorabile avvenimento si è realizzato grazie a Deadpool Samurai, manga nato dalla collaborazione tra Marvel Comics e Shonen Jump. Approdato nella Terra del Sol Levante, il Mercenario Chiacchierone non poteva fare a meno di "infastidire" i suoi eroici colleghi del mondo di My Hero Academia.

Il tutto è avvenuto quando, in difficoltà contro Thanos, il quale gli stava impartendo una sonora lezione, Deadpool ha provato a chiedere soccorso a Captain Marvel. Ma il Mercenario ha evidentemente sbagliato numero, e al messaggio di aiuto ha risposto All Might.

Con un Detroit Smash dritto sul volto, il Simbolo della Pace stende Thanos con un solo colpo e salva Deadpool con il suo iconico motto: "Andrà tutto bene ora. Perché? Perché ora io sono qui!". Con il contributo dell'autore di My Hero Academia Kohei Horikoshi, che ha illustrato All Might in questo crossover, Deadpool Samurai ha trasformato in realtà i sogni dei fan delle due serie. Che ne pensate? Adesso toccherà a Deadpool a fare visita al Liceo Yuei nelle pagine di My Hero Academia?

Deadpool Samurai è un successo, è l'opera Marvel Comics più letta del momento. A grande sorpresa, My Hero Academia va in pausa. Ecco spiegato il motivo dello stop.