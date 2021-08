My Hero Academia: All Might entra nel mondo dei comics grazie all'artista Chris Samnee

Guidato da una grande passione per le storie dei supereroi e il mondo dei comics americani, l'autore Horikoshi ha ideato My Hero Academia uno dei manga di maggior successo degli ultimi anni. La storia di Deku sembra aver conquistato a sua volta un importante disegnatore americano, il quale ha dedicato un piccolo sketch ad un iconico personaggio.

Chris Samnee, famoso per aver lavorato con i due colossi dell'editoria fumettistica statunitense, Marvel Comics e DC Comics a serie particolarmente rilevanti come Thor: The Mighty Avenger, Daredevil, Batman, e vincitore di diversi e prestigiosi premi del settore, ha deciso di omaggiare All Might, il Simbolo di Pace ed ex Pro Hero numero 1, con il simpatico sketch che potete trovare nel post in calce.

Il talento che da sempre contraddistingue il suo lavoro, unito all'esperienza acquisita nel corso degli anni, hanno sicuramente resto Samnee un artista capace di comprendere al meglio cosa caratterizza il mondo di un determinato autore e sceneggiatore, per poi rappresentarne i personaggi con il suo stile unico. Un aspetto che emerge dal disegno del sorridente All Might, totalmente in linea con il design originale di Horikoshi, che Samnee ha voluto taggare nella descrizione del post. Cosa ne pensate di questa rappresentazione del mentore di Deku? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Per concludere ricordiamo che la Classe 1-A tornerà a teatro con un nuovo spettacolo, previsto per dicembre, e vi lasciamo scoprire quali sono i principi e le motivazioni dietro i Villain opposti a Shigaraki.