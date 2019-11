My Hero Academia: All Might al femminile in questo cosplay fedelissimo all'originale

I raduni, le fiere e gli eventi in generale sugli anime e manga negli ultimi anni si sono intensificati moltissimo. Con le serie giapponesi che sono andate ad acquisire sempre più popolarità in tutte le parti del mondo, affermandosi tra i giovani e non solo, anche cose come queste hanno preso molto più piede.

Un trend che è cresciuto a pari passo con la popolarità dei grandi marchi nipponici è quello dei cosplay. E più fiere, raduni ed eventi vengono organizzati sugli anime e manga, più il web diventa una vera e propria fucina di costumi di ogni tipologia possibile e di qualsiasi personaggio comparso almeno una volta sui piccoli schermi giapponesi o sulle pagine in bianco e nero di qualche volume manga.

Vi abbiamo detto come con l'Anime NYC sono stati condivisi moltissimi cosplay diversi: Temari di Naruto, Sasuke di genere. Proprio quest'ultima tipologia di costume citato, negli ultimi tempi ha cominciato a spopolare tra le comunità di appassionati con i cosplayer che vedono la cosa come un'opportunità per dare libero sfogo alla propria creatività, mentre gli spettatori come un modo per osservare i loro personaggi preferiti sotto una luce diversa.

Oggi torniamo con un nuovo cosplay di genere che siamo certi vi piacerà e non poco. Un cosplay che è stato realizzato per il DaishoCon e che in breve tempo ha goduto di una grande fama sul web, tra gli appassionati. È stato condiviso su Reddit dalla cosplayer smolcanoftrash che ha dato vita a una versione femminile del grande ed eroico All Might davvero strabiliante.

Come potete vedere dalle foto in calce all'articolo, il costume indossato dalla ragazza è fatto davvero benissimo, molto fedele all'originale. Aderente al corpo proprio come quello dell'ex eroe numero uno, che disegna le linee eleganti della ragazza. Il tocco finale lo danno i ciuffi di capelli alzati verso l'alto, proprio per ricreare in tutto e per tutto il personaggio nato dalla matita di Horikoshi.

E voci cosa ne pensate di questo cosplay di genere? Vi è piaciuto? Fatecelo saperei qui di seguito nei commenti.