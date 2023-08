My Hero Academia: per All Might è la fine? Uno studente della 1-A potrebbe salvarlo

Risolti i mini archi narrativi dedicati agli scontri con Dabi e Himiko Toga, l'Atto Finale di My Hero Academia ha rivolto le sue attenzioni verso una battaglia sorprendente e che si ripropone ormai da tempo, quella tra All Might e All For One. La profezia di Sir Nighteye sta per avverarsi? Forse no.

Dopo gli eventi di My Hero Academia 398 il destino di All Might è incerto. L'ex Simbolo della Pace, in versione meccanizzata, sta combattendo con grande coraggio sfruttando tutto ciò che gli è concesso in assenza di Quirk. Tuttavia, le sue risorse tecnologiche sembrano essere ormai terminate e alla sua fine potrebbe mancare davvero poco. Difatti, sebbene sia diventato un ragazzino, All For One ha come unico obiettivo quello di uccidere la sua nemesi. Nel futuro di All Might c'è la morte? Per lui esiste ancora un'ancora si salvezza e no, non sarà Katsuki Bakugo, di cui non si hanno notizie dal capitolo 362 di My Hero Academia. Gli spoiler di My Hero Academia 399 sembrano affidare questo ruolo ad Aoyama e Hagakure, ma secondo questa teoria non saranno nemmeno loro i salvatori di All Might.

La battaglia tra Armored All Might e All For One si è spostata nei pressi del Liceo Yuei, vicino alla stazione di Tatooin che riporta i fan al primo capitolo di My Hero Academia. Poco distante da lì, alla Takoba Arena di Shizuoka, si trova Hanta Sero.

L'ultima volta che abbiamo notizie dell'eroe noto come Cellophane è in My Hero Academia 353, dove al fianco di Ojiro e Sato veniva festeggiata la vittoria di Todoroki contro Dabi. Trascorsi quasi 50 capitoli, forse è il momento che torni in scena.

Sero è uno degli eroi di My Hero Academia più sottovalutati, ma grazie al suo Quirk potrebbe davvero salvare All Might. Cellophane è specializzato negli spostamenti rapidi e nelle operazioni di salvataggio. Una volta che All Might farà perdere ulteriore tempo a All For One, che diverebbe poco più che un ragazzino, il Quirk: Tape di Sero potrebbe portare al sicuro l'ex Simbolo della Pace. A quel punto All For One avrebbe campo libero, ma ringiovanito più del dovuto sarebbe una preda facile per Izuku Midoriya.