My Hero Academia: All Might si fonde con Johnny Bravo in una simpatica illustrazione

Nei primi capitoli di My Hero Academia, se c'è un personaggio che spicca più di tutti all'occhio del lettore è proprio All Might. Sebbene l'eroe sia il risultato di una forte influenza occidentale della cultura supereroistica, conserva una personalità e una gradevolezza unici che lo rendono uno dei più apprezzati dell'intera opera.

Sfortunatamente, All Might nelle ultime saghe ha dovuto farsi da parte. Il suo scontro con All For One ha rappresentato il suo ultimo testamento, e da quel momento l'eroe ha assunto una posizione secondaria nell'intreccio narrativo del manga.

Il suo rapporto con Deku si evoluto ancora di più fino a diventare quasi paterno. L'ex Simbolo della Pace è ora concentrato sull'addestramento e la crescita del proprio pupillo. Nonostante Deku abbia ereditato un potere tanto forte, la strada per controllare al 100% il One For All è ancora costellata di difficoltà, e con all'orizzonte il costante pericolo della League of Villain la figura di All Might è per lui di fondamentale importanza.

Un artista di Reddit, il cui nome utente è 453IKG, ha condiviso una simpatica illustrazione che fonde insieme il Simbolo della Pace e uno dei volti più noti di Cartoon Network, Johnny Bravo. La somiglianza tra i due è evidente, soprattutto nella capigliatura e nell'atteggiamento sicuro e spavaldo, perciò l'idea dell'utente, insieme all'esecuzione, è decisamente azzeccata.

Che ne pensate di questo inaspettato crossover? Ditecelo qui sotto nei commenti!

Visto che siamo in tema, non possiamo non segnalarvi le migliori citazioni di All Might in My Hero Academia. L'ultima iterazione animata di Studio Bones si è ormai conclusa, e sulle pagine di Everyeye abbiamo realizzato la recensione della quarta stagione di My Hero Academia.