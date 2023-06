My Hero Academia: All Might e All For One si sfidano in una statua a grandezza naturale

La Stagione 7 di My Hero Academia si avvicina, ma in attesa di novità a riguardo dell'adattamento prodotto da Studio BONES i fan si preparano a un nuovo capitolo dello scontro con i Villain rivivendo uno dei momenti più alti dell'opera. All Might e All For One tornano a sfidarsi in una statua a grandezza naturale.

My Hero Academia Stagione 7 riprenderà la storia dall'ascesa in Giappone di Star and Stripes, l'eroina numero uno degli USA che cercherà di fermare Tomura Shigaraki onorando il suo mito All Might. Non sarà solo lei a celebrare l'ex Simbolo della Pace della Hero Society giapponese.

In collaborazione con il Comic-Con Museum, Crunchyroll ha annunciato un progetto speciale che lascerà sbalorditi i fan della serie di Kohei Horikoshi. I visitatori del museo potranno presto ammirare una statua che rappresenta la battaglia di Kamino di My Hero Academia. La statua in scala 1:1 catturerà il momento più iconico dello scontro decisivo tra All Might e All For One mostrato nell'episodio 48 di My Hero Academia 3.

Oltre a ciò, al Comic-Con Museum Crunchyroll lancerà anche una mostra d'arte per il 25° anniversario di Cowboy Bebop. Questa galleria di opere d'arte catturerà l'essenza, i personaggi e le ambientazioni della serie attraverso opere create da artisti specializzati come JJ Harrison, Utomaru e tanti altri. La galleria aprirà dal 18 al 23 luglio.