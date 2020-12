My Hero Academia: All Might gravemente ferito nel cosplay di Fariko

Tra le serie di punta degli ultimi anni della rivista Shonen Jump sicuramente spicca My Hero Academia. Essa conta un gran numero di appassionati tra i quali possiamo individuare Fariko, pronta a mostrarci il proprio cosplay di All Might.

Il primo capitolo del manga di Kohei Horikoshi presenta al lettore svariati eroi ma colui che risalta più di tutti è indubbiamente All Might, eroe numero uno e simbolo della pace. Il protagonista, Izuku Midoriya, viene però presto a sapere che dietro all'uomo, dal sorriso smagliante, che tanto ammira si cela una persona magra e dal volto scavato, in procinto di perdere i propri poteri a causa di una tremenda ferita infertagli dal proprio nemico giurato, All For One.

È proprio con questo aspetto che l'utente Instagram Fariko_cosplay decide di interpretare il potente eroe. Nel post riportato al termine della news possiamo infatti osservare la donna con le reali sembianze di Toshinori Yagi, mostrandoci gli occhi cerchiati di nero, il viso sciupato ed i capelli biondi che ricadono su di esso. Nella prima foto possiamo inoltre notare la ferita fatale spuntare da sotto la maglia sollevata.

Con la scoperta delle vere condizioni in cui riversa il corpo del simbolo della pace, inizia il percorso di Izuku per diventare il suo successore grazie agli insegnamenti dello stesso. Nel corso di questi anni di pubblicazione, allievo e maestro hanno più volte lavorato assieme ed imparato a conoscersi a vicenda e sembra che durante la prossima serie animata il legame tra i due continuerà a crescere. Ricordo che presto saranno in arrivo nuovi dettagli riguardanti My Hero Academia 5 e che è in lavorazione anche un terzo film per My Hero Academia.

