My Hero Academia: All Might mostra tutta la sua forza in questa incredibile statua

Quella di My Hero Academia è indubbiamente una delle più importanti produzioni animate e cartacee di questi ultimi anni, un franchise che ha saputo conquistare velocemente il mercato finendo con il catturare l'interesse di milioni e milioni d'utenti - tra lettori e spettatori - in ogni angolo del mondo.

Come spesso accade, al successo ha fatto velocemente seguito il sopraggiungere di numerose produzioni parallele, tra videogiochi, spin-off, film e molto altro ancora, una valanga di contenuti pensati per tenere impegnato un esigente pubblico che non ha mai smesso d'elogiare l'IP con cosplay e fanart di gran livello.

Ovviamente, tante società si sono anche lanciate nella realizzazione di gadget a tema che potessero ingolosire l'utenza, compagnie tra le quali figura anche Legendary Collectibles, finita recentemente sotto la luce dei riflettori grazie a una magnifica statua a tema My Hero Academia e dedicata ad All Might. Come potete visionare dall'immagine a fondo news, il prodotto appare semplicemente sontuoso nei suoi 79cm d'altezza, mettendo in mostra il nostro Pro Hero intento a salvare svariati civili da morte certa, un lavoro che si contraddistingue per una maniacale attenzione ai dettagli. Tutto questo ben di Dio, però, si porta purtroppo dietro un prezzo a dir poco esoso, visto che si parla di 999 dollari senza contare le spese di spedizione. Secondo quanto annunciato, la statua è già disponibile per i preordini, con uscita prevista per il terzo quarto del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente è stata svelata anche una splendida figure a tema My Hero Academia dedicata a Himiko Toga.