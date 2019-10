My Hero Academia: se All Might non avesse avuto il One for All?

Se non ci fosse stato All Might, il simbolo della pace sarebbe mai esistito o avrebbe avuto lo stesso significato? Noi e l'intero modo di My Hero Academia ha visto nei sorrisi rassicuranti di Toshinori Yagi e nei colori scintillanti del suo costume la vera essenza dell'eroismo.

Per anni All Might si è elevato come salvatore dell'umanità, divenendo infine il Simbolo della Pace di un intero mondo minacciato dalle forze del male. Ma se il One for All fosse appartenuto a qualcuno di diverso, con caratteristiche differenti, il possessore di tale potere, seppur forte, sarebbe stato visto nello stesso modo in cui è stato visto All Might?

A proposito di questo, un fan ha provato qualcosa di insolito. Ha deciso di fondere due personaggi: All Might e Mineta. Ciò che è uscito fuori ha dato vita alla nostra riflessione. Ci ha portato a chiederci se fosse il potere di per sé a rendere un eroe il simbolo della pace o se fossero le peculiari caratteristiche di un personaggio come Toshinori Yagi a far di lui l'eroe per eccellenza.

E guardando bene l'immagine realizzata dal fan, che potete trovare come sempre in calce all'articolo, crediamo che la risposta sia la seconda. La seconda per il semplice fatto che l'eroismo sta ad All Might, come All Might sta all'eroismo. Vedere Mineta in un corpo muscoloso, ma con quel costume per niente scintillante e un'espressione, per quanto gioiosa, per nulla rassicurante come il sorriso di All Might, ci ha spinto a dare una tale risposta. Per quanto la fusione realizzata dal fan sia ben riuscita, Toshinori Yagi rimane Toshinori Yagi, l'unico e solo vero Simbolo della Pace.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la fusione realizzata dal fan? E cosa ne pensate di All Might? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel manga di My Hero Academia è stata svelata la prima regola per essere un eroe professionista, oltre che al vero nome di Overhaul.