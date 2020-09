My Hero Academia: All Might ottiene il suo Mecha personale in una splendida fanart

Tra la quantità di personaggi introdotti nella serie My Hero Academia uno dei più importanti è indubbiamente il Pro Hero numero uno, All Might, che a causa delle sue gravi condizioni di salute, è praticamente scomparso da numerosi capitoli, lasciando completamente in mano al suo diretto erede, Izuku Midoriya, il potere dell'One For All.

Presentato da subito come icona del vero eroismo, carismatico, e sempre pronto ad entrare in azione, anche a costo di peggiorare le sue condizioni fisiche, All Might ha conquistato da subito i lettori dell'opera di Kohei Horikoshi, e nonostante non sia più presente nelle ultime storie molti di loro continuano a ricordarlo e omaggiarlo con splendidi disegni.

Alcuni cercano anche di allontanarsi da quanto visto nella serie, immaginando i personaggi di My Hero Academia in simpatici crossover o con uno stile diverso, e l'artista @Nixinuva ha realizzato quello che probabilmente è il primo Mecha dedicato ad All Might. Come potete vedere nel post in calce alla notizia, il risultato è incredibile, caratterizzato dai colori e dai simboli del costume originale del Pro Hero, che appare in basso in una delle sue pose più iconiche.

Ricordiamo che di recente un altro fan ha immaginato All Might con la barba, e che Shigaraki è diventato ancora più terrificante in un modello 3DCG.