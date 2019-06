My Hero Academia: All Might si prepara all'estate in un cosplay genderbend!

Uno dei punti di forza della serie di Kohei Horikoshi pubblicata sulle pagine di Weekly Shonen Jump, My Hero Academia, sta sicuramente nell'eccellente caratterizzano di ognuno dei numerosi personaggi che compongono la serie. Tuttavia, l'attenzione ricade spesso sul giovane studente Izuku Midoriya e il suo insegnante All Might.

Come saprete, all'inizio del manga il giovane Midoriya fa parte delle piccola percentuale di persone nel mondo che non possiede superpoteri. Tuttavia, dopo che il Simbolo della Pace, All Might, ha potuto assistere alla devozione per la giustizia di Deku, ha deciso di trasferirgli la sua eredità con tutte le sue abilità.

Per celebrare l'ex eroe più forte di tutti, l'utente Reddit, SmolcanoofTrash, ha dato frutto alle sue abilità per realizzare il fantastico cosplay genderbend di All Might che potete trovare in calce alla notizia. In occasione del ColossalCon, la cosplayer ha adattato il costume dell'Hero in un costume da bagno, che arrivo giusto in tempo per l'imminente estate.

Nonostante il cambio di sesso e la tipologia di costume, quest'ultimo mantiene intatto lo spirito di quello originale, grazie ai colori e alla cintura. Inoltre, vanno apprezzati i capelli, che sfidano la forza di gravità esattamente con quelli del Simbolo della Pace.

Infine, durante il ColossalCon ha fatto la sua apparizione anche un simpatico cosplay di coppia con Mineta e Tsuyu di My Hero Academia, mentre di recente sono trapelate nuove illustrazioni ufficiali di Deku.