My Hero Academia: All Might ha sempre rappresentato un pericolo per Midoriya?

L'atto conclusivo della serie My Hero Academia sembra essere ricco di eventi e dettagli pronti a sorprendere anche i lettori più attenti dell'opera. Un particolare momento del flashback presente nel capitolo 319 ha infatti evidenziato come All Might potrebbe aver negativamente influenzato alcune delle discutibili decisioni prese da Deku-

Come molti di voi sapranno Izuku Midoriya ha deciso di abbandonare l'istituto Yuei, allontanandosi dai suoi compagni di classe, dai professori, e successivamente dal proprio mentore. Queste drastiche e sofferte decisioni sono il risultato di riflessioni fatte dal protagonista dopo aver ascoltato le minacciose parole di All For One, e soprattutto dopo aver ottenuto la consapevolezza dell'incredibile fardello dell'One For All.

La seconda motivazione avvicina molto Deku alla figura di All Might, poiché lui stesso in passato decise di sostenere da solo l'onere dell'immensa responsabilità che comportava avere quel Quirk, senza fare affidamento sugli altri, e anzi, cercando di lasciare i suoi colleghi e amici fuori da ogni pericolo. Il medesimo cammino è stato intrapreso da Midoriya, il quale ha però superato diversi limiti, diventando quasi un paladino oscuro, irriconoscibile rispetto ad alcuni capitoli fa, e pronto ad affrontare i suoi stessi compagni.

Bakugo aveva predetto questo particolare risvolto. Nel flashback che copre la maggior parte del capitolo 319, Kacchan sembra infatti particolarmente preoccupato al pensiero che All Might e Midoriya collaborino, proprio perché il modi di agire dell'ex numero 1 avrebbero influito negativamente sul futuro dell'amico.

Il timore di Bakugo ha, sfortunatamente, preso forma, e dagli ultimi eventi spetterà a lui, Ochaco, Iida e gli altri studenti della classe 1-A far rinsavire Deku. Ricordiamo che il 2 agosto uscirà un capitolo speciale dedicato ad Endeavor, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 320, in arrivo domenica 18 luglio 2021 alle 18 su Manga Plus.