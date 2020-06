My Hero Academia: All Might riceve un'ottima riproduzione in scala 1/8

Dopo esser stato assoluto protagonista nelle prime saghe di My Hero Academia, All Might è stato costretto a farsi da parte, lasciando spazio a una nuova generazione di eroi pronti a combattere il crimine.

La fine della sua carriera supereroistica ha coinciso, però, con l'ascesa di una delle minacce più temibili dopo All For One - Shigaraki Tomura. Tuttavia, nonostante il Simbolo della Pace non sia più una presenza fissa nell'intreccio narrativo di Kohei Horikoshi, il personaggio è ancora pulsante nel cuore dei fan - dove ha lasciato un segno indelebile.

Recentemente gli è stato dedicato un'impressionante collezionabile dalla Kotobukiya, una statua in scala 1/8 al prezzo di circa 105 dollari. La data di rilascio è fissata per la fine del 2020, nello specifico tra il mese di Ottobre e Dicembre. E' possibile procedere all'acquisto presso il rivenditore online Sideshow Collectibles, sul quale sono già aperte le prenotazioni.

Il primo impatto con il collezionabile è decisamente positivo, è senza alcun dubbio una delle riproduzioni più convincenti del personaggio tra quelle presenti sul mercato, pur mantenendosi in una fascia di prezzo non eccessivamente alta.

