My Hero Academia: All Might sbarca in America nell'illustrazione per l'Anime Expo

Si è da poco tenuto l’Anime Expo 2023, evento americano tra i più importanti del settore per quanto riguardo annunci e presentazioni di produzioni future, e uno dei character designer dell’anime My Hero Academia ha voluto celebrare la partecipazione della serie con un’illustrazione inedita dedicata ad All Might.

Il Simbolo di Pace, ed ex Pro Hero Numero Uno del Giappone è diventato in breve tempo una delle icone degli shonen più moderni, e per quanto la sua eredità è stata pienamente passata ad Izuku Midoriya, ultimo e attuale possessore del Quirk One For All, Toshinori Yagi resta uno dei più grandi emblemi dell’eroismo nell’opera di Kohei Horikoshi.

Indebolito dall’eccessivo utilizzo dell’One For All, All Might non agisce più direttamente, sul campo di battaglia, per respingere la minaccia dei Villains, ma non per questo si è ritirato. Infatti, come mostrato nel corso della sesta stagione dell’anime, ha discusso con l’uccisore di Hero, Stain, per cercare di risollevare la Hero Society, dopo gli ultimi attacchi, anche mediatici, ricevuti da parte degli antagonisti.

Le sue azioni hanno sempre ispirato le nuove generazioni di Heroes, come colei che sarebbe diventata la Pro Hero Numero Uno degli Stati Uniti d’America, Star and Stripe, apparsa per poco tempo nel manga, ma dimostratasi incredibilmente coraggiosa. Proprio per onorare gli USA e l’Anime Expo, il character designer dell’anime, Hitomi Odashima, ha realizzato la simpatica illustrazione riportata in calce, dove Deku e All Might vengono ritratti mentre si preparano a mangiare del fast food, con sullo sfondo le strisce rosse e bianche della bandiera americana.

Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. In conclusione, ecco perché Himiko Toga non ha un nome da Villain.