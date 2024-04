My Hero Academia, All Might è stato sorpassato? Sì, da loro!

Nel primo capitolo di My Hero Academia Kohei Horikoshi sottolinea, dal punto di vista del giovane protagonista Izuku Midoriya, l’importanza di All Might in quanto Simbolo di Pace e Pro Hero Numero 1. La sua popolarità resta impareggiabile, ma la sua forza è stata superata da solo 4 personaggi, Heroes e Villains della vecchia e nuova generazione.

Attenzione a possibili spoiler sugli eventi dell’arco narrativo finale di My Hero Academia.

Iniziamo da un giovane Hero che ha dovuto fare i conti da poco con le proprie responsabilità direttamente sul campo di battaglia: Katsuki Bakugo. Studente del primo anno alla prestigiosa accademia UA, Bakugo è anche uno dei più promettenti grazie all’incredibile potenza offensiva del suo Quirk, Esplosione, col quale è riuscito a distruggere All For One nella sua versione adolescente nonostante fosse ancora profondamente scosso e rimasto ferito dalla battaglia precedente contro Shigaraki. Ciò lo rende, allo stato attuale, superiore all’ex Simbolo di Pace.

Proseguiamo con All For One, la nemesi di All Might, nonché Villain principale della serie prima dell’arco conclusivo. Mentre Toshinori Yagi fatica a contribuire direttamente sul campo di battaglia, e ha un organismo devastato dal troppo utilizzo del One For All, All For One ha continuato a superare i propri limiti sfruttando anche i poteri della piccola Eri, ringiovanendo e scatenandosi contro Endeavor nella guerra finale.

Infine, troviamo i due rappresentati per eccellenza della nuova generazione di Heroes e Villains: Midoriya e Shigaraki. Questi due ragazzi hanno dato prova più volte del loro potenziale, fronteggiando avversari sempre più potenti e pericolosi, fino ad arrivare a scontrarsi in una delle battaglie più epiche dell’intera serie. Deku è arrivato a padroneggiare i diversi Quirk delle vestigia del One For All, sfruttandole in maniera sinergica, mentre Shigaraki si è tramutato in una vera e propria macchina di distruzione e devastazione, capace addirittura di causare dei disastri naturali attraverso il Quirk Decadimento.

Su Il Mio Grande Libro da Colorare per Bambini: 100 Divertenti dise è uno dei più venduti di oggi.