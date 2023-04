My Hero Academia: All Might con lo stile di Alex Ross in una maestosa fan art

L’universo ideato da Kohei Horikoshi in My Hero Academia deriva certamente dalle sue idee, ma trae ispirazione dal mondo dei comics americani. Nel corso della serializzazione Deku e compagni hanno ricevuto diverse fan art crossover, e stavolta un appassionato ha deciso di ritrarre All Might con lo stile di un grande disegnatore.

Pochi autori nel competitivo mondo dei comics possono vantare opere come Marvels e Kingdom Come nel loro curriculum, e Alex Ross, tornato da poco a lavorare su una nuova storia dei Fantastici Quattro per la Casa delle Idee, è tra questi. Caratterizzate da uno stile molto realistico, pittorico, le opere di Ross continuano ancora oggi ad essere tra le migliori dei due colossi editoriali americani legati ai fumetti sui supereroi, e sebbene lui stesso non abbia mai dedicato un’illustrazione alla storia di Midoriya, un fan del suo lavoro ha deciso di farlo scegliendo come soggetto All Might.

L’ex Pro Hero Numero 1, Simbolo di Pace che sapeva infondere coraggio e speranza a chiunque grazie al suo sorriso, è ormai diventato secondario nella narrazione della guerra tra Heroes e Villains che si sta combattendo nei capitoli più recenti, ma la sua fama lo rende ancora una delle incarnazioni perfette dell’eroismo nella serie di Horikoshi. Per questo l’utente fractionator_ ha realizzato la spettacolare illustrazione riportata in fondo alla pagina, ricreando il design di All Might in uno stile molto simile a quello di Ross, rappresentandolo in una posa statuaria, sicuro di sé, e con le mani illuminate per sottolineare il potere del One For All.

Diteci cosa pensate di questo crossover nei commenti. Per finire, ecco la nuova serie di Funko Pop dedicata alla Hero League Baseball, e vi lasciamo alla cover dell’edizione home video di My Hero Academia 6.