My Hero Academia: All Might o Thanos? Ecco il verdetto ufficiale sul più forte

Grazie alla collaborazione con Shonen Jump, Marvel Comics ha fatto il suo debutto nel mondo dei manga con Deadpool Samurai, opera che ha portato i lettori a porsi un quesito alquanto inaspettato: è più forte Thanos oppure All Might, il Simbolo della Pace di My Hero Academia?

Questa domanda nasce nell'ultimo capitolo di Deadpool Samurai, in cui il Mercenario Chiacchierone si trova dinanzi a Thanos, antagonista che nel film Avengers: Endgame stava per porre fine ai protagonisti dell'universo cinematografico Marvel semplicemente schioccando le dita.

Nel manga, il Titano si sbarazza con grande facilità di Hulk, ma quando prova a fare lo stesso con Deadpool, quest'ultimo, con grande astuzia, invia un messaggio di soccorso a Captain Marvel, decisiva nella pellicola dei fratelli Russo. Tuttavia, il Mercenario Chiacchierone digita in maniera errata la richiesta d'aiuto e a comparire sulla scena è una figura decisamente inaspettata.

Al posto di Captain Marvel, sul campo di battaglia arriva All Might, il quale con un Detroit Smash ben piazzato si disfa di Thanos con un solo pugno. Il Simbolo della Pace, dunque, si conferma come l'eroe più potente di tutti. Dopo aver fermato All For One, alla lista dei criminali da lui fermati si aggiunge anche Thanos.

Con l'ex Number One Hero illustrato direttamente da Kohei Horikoshi, chissà se un giorno sulle pagine di My Hero Academia, o in un qualche filler dell'anime, non possa comparire un qualche antagonista Marvel. Ecco come All Might ha soccorso Deadpool nel crossover ufficiale.

Nel frattempo, My Hero Academia ha raggiunto le 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo, analizziamo i dati ufficiali. A grande sorpresa, Deadpool Samurai è un successo, è l'opera Marvel più letta del momento.