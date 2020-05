My Hero Academia: All Might tornerà nel corso di questa saga?

Potremmo essere arrivati ai saluti finali della lunga diatriba tra Tomura Shigaraki e la società degli eroi, partita con il secondo volume del manga di My Hero Academia. Il giovane e irrequieto Shigaraki, dopo aver perso il suo maestro All for One, ha iniziato a cambiare atteggiamento diventando un pericolo sempre più grande per la società.

Questa pericolosità è giunta al culmine nelle storie recenti con l'ottenimento di un esercito composto da migliaia di uomini e un potere che va più in là di quanto si immaginasse. Con l'accettazione di All for One dentro di sé, Shigaraki potrebbe aver ottenuto il potere supremo.

Per far andare avanti questa dicotomia tra bene e male potrebbe riapparire anche All Might. L'oramai ex eroe senza più alcun briciolo di potere è destinato a morire a breve, almeno secondo quella famosa profezia realizzata anni prima da Sir Nighteye. Essendo senza poteri, finora Toshinori Yagi è stato fuori dai giochi ma potrebbe tornare in tempo per il finale di saga dove, con la sua morte, scatenerà la battaglia finale tra il One for All e l'All for One. Tuttavia bisogna capire come l'ex possessore del One for All possa entrare a far parte dei giochi.

Pensate che All Might tornerà nel corso di questa saga di My Hero Academia oppure la sua morte sarà rimandata con qualche colpo di scena? Intanto Weekly Shonen Jump ha anticipato un capitolo 272 di My Hero Academia con un alto tasso di letalità per i protagonisti.