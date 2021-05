My Hero Academia: All Might e il tributo a Batman, l'ex Hero viaggia sulla Batmobile?

Nel corso del manga di My Hero Academia ci sono state numerose citazioni ai fumetti supereroistici statunitensi, alcune velate e altre più esplicite, come ad esempio questo tributo a Batman e alla sua iconica Batmobile.

Sebbene non riesca più a passare alla Muscle Form e abbia rinunciato per sempre all'attività da Hero professionista, All Might sta comunque cercando di contribuire alla lotta contro i villain unendosi a Endeavor, Hawks e Best Jeanist, i quali stanno fornendo il loro supporto all'ultima speranza rimasta: il One For All di Deku.

Nel capitolo 311 di My Hero Academia, Midoriya e All Might sono entrambi caduti in un'astuta trappola organizzata dai villain per separarli. Mentre il giovane erede di One For All è stato bersagliato da Lady Nagant, una misteriosa cecchina che lavora per All For One, Toshinori Yagi è stato colpito da una granata mentre viaggiava in auto.

Se nel capitolo successivo di lui non si è più avuta traccia, lasciando credere ai lettori che fosse andato incontro al suo destino, nel capitolo 313 di My Hero Academia finalmente è stato dato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Fortunatamente, All Might è riuscito a sopravvivere all'attacco dei villlain e il merito è solamente del veicolo su cui si stava muovendo. L'Hercules, questo il nome della "Batmobile" che stava pilotando", era dotata di una corazza ultraresistente che ha protetto l'ex Simbolo della Pace dalla violentissima esplosione.

Questa non è la prima volta che vediamo All Might omaggiare Batman e la sua iconica automobile. Nel corso della pellicola My Hero Academia Two Heroes, abbiamo visto che il giovane All Might si spostava sulla Allmobile, un bolide di color rosso che era dotato di armi, droni e si poteva persino trasformare in un jet.



Con Hercules andata distrutta, quale sarà la prossima automobile di All Might? Nel frattempo, ecco quando uscirà e quel che potrebbe accadere in My Hero Academia 314.