My Hero Academia: All Might si unisce a Spiderman in questo cosplay unico e fantasioso

My Hero Academia ha già tanti eroi al suo interno. Kohei Horikoshi ha creato un gruppo sicuramente vario, sia sul fronte degli studenti che su quello degli eroi professionisti, senza parlare poi dei villain che vengono incontrati durante i vari archi narrativi e che creano non pochi problemi. Non c'è però un eroe che assomiglia a Spider-Man.

Essendo Horikoshi un grande fan dei supereroi in salsa Marvel, a cui dedica tra l'altro diverse illustrazioni e di cui va a godersi i film al cinema, è un peccato non ci siano citazioni dirette a questo supereroe in My Hero Academia. A tappare la falla ci pensa però Aaron Sommers, un grande fan dell'arrampicamuri di Manhattan e che ha deciso di proporlo sul proprio account Instagram, ma non come vi aspettate.

La particolarità di questo cosplayer infatti è quella di incrociare Spider-Man ad altri mondi, come quello di My Hero Academia. È nato così un cosplay di Spider-Man con i colori di All Might, con tanto di dettagli come antenne e altri simboli che ricordano l'eroe più forte di My Hero Academia. In basso potete osservare questa foto praticamente unica, con la grande fantasia di Aaron che porta questo personaggio inedito alla Yuei, come si intravede dall'edificio alle spalle.