My Hero Academia: All Might si veste da Captain America in questa bellissima fan art

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato un'artwork ritraente .la classe 1-A di My Hero Academia riproposta in stile Avengers. Non è certo una novità, visto che i personaggi dell'anime sono alcuni dei più omaggiati della storia recente, ma questa fan art ritraente All Might con il costume di Captain America ha lasciato a bocca aperta persino noi.

L'utente Reddit Pgaleazzi ha deciso di postare sul social l'immagine che potete ammirare in calce all'articolo: un bellissimo ritratto di All Might al massimo del sua forza, con indosso la tuta del capitano degli Avengers.

Nella descrizione dell'artwork, Pgaleazzi ha posto anche due curiose domande: "All Might sarebbe degno di sollevare Mjolnir? E se lo fosse, quanto sarebbe stato diverso lo scontro con Thanos?". Beh, secondo noi, nonostante all'ex numero uno degli eroi non manchino certo forza e la volontà, sarebbe davvero dura riuscire a battere Thanos equipaggiato con il Guanto dell'Infinito. Secondo la chat di Reddit tuttavia, il numero di sfide impossibili superate da All Might durate la sua carriera sarebbero così tante da rendere l'impresa più che fattibile.

E voi? Cosa ne pensate dell'artwork? Vi piace? Vi ricordiamo che è stato recentemente diffuso il trailer di My Hero Academia stagione 4, e che la serie riprenderà la sua corsa dal prossimo ottobre.