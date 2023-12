My Hero Academia, All Might Vs. All For One: come andò a finire il loro primo scontro?

L'ultimo capitolo di My Hero Academia, recentemente pubblicato dall'autore Kōhei Horikoshi, ha mostrato ai lettori un'importante rivelazione sulla storia dei Quirk All For One e One For All, mettendo in scena il primo combattimento avvenuto tra l'Hero All Might e All For One. Prima di continuare a leggere fate attenzione: ci saranno degli spoiler sugli ultimi avvenimenti di My Hero Academia.

Nel capitolo 407 di My Hero Academia, abbiamo visto come All For One sia nato con un Quirk estremamente potente che gli permette di rubare i Quirk altrui. Credendo di essere destinato a governare il mondo, All For One ha concesso a suo fratello Yoichi un Quirk che avrebbe poi dato vita a One For All. Tuttavia, Yoichi non ha condiviso le ambizioni del fratello e ha deciso di usarle per proteggere gli altri. Da allora, All For One ha perseguitato i portatori di One For All nel tentativo di impossessarsi del loro potere.

Nel capitolo 408 di My Hero Academia, abbiamo assistito al primo scontro tra All For One e All Might, il precedente possessore del One For All. Nella battaglia, All Might ha sferrato un pugno così potente da staccare la metà superiore della testa di All For One. Il corpo del villain è stato poi raccolto dal dottor Garaki, che lo ha riportato in vita.

In un monologo, All For One ha spiegato i suoi sentimenti nei confronti di suo fratello e del One For All. Ha detto di vedere Yoichi come un ostacolo alla sua ascesa al potere in quanto il suo Quirk continua a sfuggire alla sua presa. All For One ha anche affermato di volere impossessarsi del One For All, per poterlo usare per dominare il mondo.

Tuttavia, il capitolo 408 ha mostrato anche il combattimento tra il temibile villain e Bakugo che si sta svolgendo nel presente. Dopo aver sfatato una delle teorie di My Hero Academia riguardanti Bakugo, il manga si sta dirigendo verso il suo epilogo. Gli esiti dei prossimi scontri saranno fondamentali e segneranno il finale di Deku e i suoi amici.