My Hero Academia: ecco il miglior cosplay di Present Mic che abbiate mai visto

Uno dei punti di forza di My Hero Academia è stata la capacità del sensei, Kohei Horikoshi, di costruire attorno al suo manga un'intera società dotata di diverse sfaccettature. Gli stessi Hero professionisti che combattono contro i villain, infatti, sono anche coloro che insegnano agli aspiranti eroi i segreti del mestiere.

Il nuovo capitolo di My Hero Academia ci ha lanciati nel nuovo arco narrativo che costringerà gli eroi professionisti a combattere ancora una volto contro il male in quella che sembra essere la guerra finale del manga. Sarà un'impresa ardua per i nostri protagonisti che saranno tuttavia supportati da quei insegnati che hanno sempre messo in gioco la propria vita e la propria esperienza per il benessere del futuro.

A tal proposito, recentemente un appassionato della saga, un certo DrKumori, ha condiviso sul celebre social di Reddit la sua ultima interpretazione a tema My Hero Academia di Present Mic. Il suo cosplay ha riscosso un enorme apprezzamento all'interno della community dedicata, merito di un'estrema fedeltà al personaggio originale e di una ricercata attenzione ai dettagli, un mix che ha persino illuso i lettori che la foto non fosse altro che un render 3D.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.