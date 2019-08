My Hero Academia: il miglior cosplay di Shoto Todoroki è femminile?

Durante l'Anime Expo 2019 vi abbiamo mostrato un fantastico cosplay al femminile di Deku, ideato dalla bellissima modella honeyrabbiit. Recentemente, anche la giovane cosplayer stella.luna.cos ha voluto fare un tentativo simile, provando ad assumere le sembianze di Shoto Todoroki, l'aspirante eroe di My Hero Academia.

Il costume, visibile nelle due foto in calce all'articolo, è ispirato al tipico vestiario da eroe scelto dal ragazzo nel corso della prima stagione. La versione femminile ideata da Stella Luna però inserisce al combo anche un paio di tacchi in stile Uraraka ed un paio di lunghi collant bianchi.

Stella Luna, conosciuta come stella.luna.cos su Instagram, è una giovane cosplayer americana famosa per le sue rappresentazioni decisamente "spinte" di personaggi di anime e videogiochi. Il suo crescente successo le ha permesso di aprire un profilo su ko-fi, un social simile a Patreon dove è possibile ricevere foto personalizzate da un'artista in cambio di caffè (nomignolo per una donazione da 3€).

Negli ultimi tempi i cosplay dedicati ai personaggi degli anime sono decisamente cresciuti, vista anche la forte crescita in popolarità acquisita dal media. A tal proposito, pochi giorni fa un cosplay di C-18 in costume ha praticamente messo sottosopra il web, raccogliendo un numero spropositato di mi piace.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il costume da Todoroki? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!