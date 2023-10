My Hero Academia sarebbe stato migliore se avesse tenuto fede alle sue premesse iniziali?

My Hero Academia ha raggiunto i 402 capitoli pubblicati, confermandosi come uno, se non lo shonen più popolare di questa generazione. Tuttavia, c'è un dubbio che attanaglia la comunità di appassionati. My Hero Academia sarebbe stato migliore se l'autore avesse tenuto fede alle premesse iniziali?

My Hero Academia è tra i 10 manga più venduti di Shueisha, ma poteva essere ancora migliore? Nel mondo creato da Kohei Horikoshi, la quasi totalità della popolazione umana possiede un Quirk che conferisce dei poteri unici. Il protagonista Izuku Midoriya è uno dei pochi a essere nato senza un Quirk, ma nonostante ciò è convinto di poter diventare un supereroe. Nonostante più volte gli venga dimostrata la sua inefficenza come Heroes, rifiuta di arrendersi nel perseguire il suo obiettivo, fin quando non incontra il più forte tra gli eroi del Giappone, All Might. Sarà il Simbolo della Pace a designarlo come suo erede facendogli dono del One For All, il Quirk più potente di My Hero Academia. Ma cosa sarebbe potuto accadere se Deku non avesse mai ereditato One For All?

Il fatto che Midoriya abbia ricevuto One For All è una scelta di trama che in un certo senso ha facilitato la vita del protagonista e reso meno interessante la storia. Nonostante le difficoltà iniziali nel padroneggiarlo a dovere, a Deku è stato dato dal nulla il potere più forte tra tutti e ciò ha tradito le premesse stabilite nei primi capitoli.

Deku non avrebbe mai potuto sfruttare la sua dedizione e il duro lavoro per poter affrontare cattivi come All For One o Tomura Shigaraki, ma avrebbe comunque potuto sfruttare il suo ingegno per trovare una via alternativa. Anche Bruce Wayne e Tony Stark non possiedono dei superpoteri, ma nonostante ciò hanno sfruttato le proprie potenzialità per diventare Batman e Iron Man.

Probabilmente My Hero Academia non sarebbe potuto essere migliore o più interessante di come lo è attualmente, ma di sicuro Kohei Horikoshi avrebbe potuto sviluppare la narrazione pur non donando un Quirk a Deku. Chissà che uno spin-off "What If" non esplori questa possibilità.