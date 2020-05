My Hero Academia: le migliori citazioni di All Might

Se guardiamo gli anime che negli ultimi anni hanno preso quota e si sono affermati, possiamo dire senza ombra di dubbio che c'è stato un ottimo cambio generazionale e il vuoto che una serie come Naruto aveva lasciato è stato colmato più che bene grazie a serie come Black Clover e soprattutto My Hero Academia.

Proprio il manga di Horikoshi, che ci ha da poco deliziato con un disegno di Uraraka e Tsuyu, è una di quelle piccole perle che nascono raramente. Una serie che, prendendo il mondo supereroistico dei fumetti americani, ha rivisto la concezione dell'eroe in chiave giapponese, amalgamandolo alla perfezione con le caratteristiche proprie degli Shonen in un equilibrio perfetto.

Il successo di My Hero Academia non può essere riconducibile a un solo motivo, però possiamo affermare che una buona parte è per merito dei bellissimi personaggi, dai principali ai secondari, che il mangaka è riuscito a creare.

Tra questi, oltre a Deku come protagonista, ovviamente, spicca luminoso come un faro nella notte: All Might. L'ex Simbolo della Pace. Colui che per anni ha mantenuto il mondo al sicuro e che poi, nella fase calante della sua forza e della sua carriera, come ultimo grande atto, ha passato il proprio potere a un ragazzino che ne era privo.

In onore di un così grande eroe, vogliamo riportavi alcune delle citazioni più famose e che sono state d'ispirazione per tutti:

"Andrà tutto bene ora. Perché? Perché io sono qui!"

"Non importa che tu vinca o perda, guardarsi indietro e imparare dall'esperienza fa parte della vita!"

"Sorrido per mostrare la pressione degli Eroi e per ingannare la paura dentro di me."

"Gli ego più gonfiati sono spesso i più fragili."

"Se ti sembra di colpire al di sotto del tuo limite, ricorda per quale motivo stringi i pugni."

"Devo farlo. Perché? Perché sono il Simbolo della Pace!"

Ricordate: se volete utilizzare una frase per arricchire un vostro post di Instagram o soltanto per incoraggiare voi stessi, provate ad ascoltare le perle di saggezza di quest'uomo.

