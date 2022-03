My Hero Academia: tutti i migliori momenti di Deku secondo i fan della serie

È questa domanda, proposta dall’utente @CheesierKarma70, ad aver scatenato una sostanziosa reazione da parte della community sui social, che tramite risposte e post, alcuni dei quali riportati in calce, hanno mostrato quanto Deku sia stato capace di coinvolgere lettori e spettatori nella sua storia. In una società dove gli eroi sono una realtà universalmente riconosciuta è difficile emergere e dimostrarsi all’altezza di situazioni pericolose e complicate, ma Midoriya ci è riuscito in diverse occasioni, sin da quando pur essendo senza Quirk ha tentato di salvare il suo amico d’infanzia Bakugo nel primo capitolo dell’opera.

Presentato come un protagonista timido, impacciato, senza particolari poteri e per questo discriminato all’intero della società, Izuku Midoriya di My Hero Academia ha subito un’evoluzione incredibile nel corso degli ormai più di 300 capitoli del manga ideato da Kohei Horikoshi, ma quali sono stati i suoi migliori momenti?

When Deku tries to save Kacchan even if he was quirkless.. He just saved the kid who told him to die 🥲 pic.twitter.com/qrXhE6Xnxa — Bias Nuansa Citra Pawestri (@biaspawestry) February 26, 2022

It ain’t special but I’ve always loved this scene pic.twitter.com/pHKB3cFUey — VIBE: LETHAL (@DOOM_SLYR) February 26, 2022

Deku coming in to finish what Lemillion started is a personal fav, one that kind of gets lost in all the craziness that follows. pic.twitter.com/tNSNRSBoZq — PointlessParker (@AboySgolfclub) February 26, 2022