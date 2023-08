My Hero Academia: i migliori momenti del manga che i fan vogliono vedere animati

La settima stagione di My Hero Academia è già stata confermata e con il manga alle prese con la sua saga finale, i fan vorrebbero vedere alcuni momenti essere animati il prima possibile, proprio per la loro iconicità.

I fan devono attendere ancora poco tempo per vedere Star and Stripe, l'eroe più importante degli Stati Uniti d'America, debuttare nella serie, dal momento che sarà protagonista della settima stagione. Il suo Quirk la rende uno degli esseri più potenti nell'universo di My Hero Academia e l'eroina è in rotta di collisione con Shigaraki, che ora ha tutta la forza dei poteri di All For One a sostenerlo.

Per un periodo MHA si è focalizzato sull'idea che ci potesse essere un impostore nella 1-A. Un momento scioccante ha mostrato che l'"Invisible Girl" della UA Academy, alias Toru Hagakure, stava ascoltando All Might e altri non era che il traditore. Il pannello in questione fece impazzire i lettori, finché non venne svelato il vero traditore, ossia Aoyama Yuga! Quest'ultimo, tuttavia, non è cattivo come Dabi o altri, ma viene tenuto in ostaggio dall'Unione dei Villain attraverso i suoi genitori e la crisi che ha di fronte agli amici è uno dei momenti più emozionanti dell'opera.

Le scene in cui rispettivamente Dabi si scatena contro la famiglia Todoroki durante l'arco finale mostrando tutta la propria potenza e successivamente mostra tutto il proprio potere sono estremamente cruciali nell'intera opera e sarebbero meravigliose da vedere animate.

Allo stesso modo, quando gli spettatori vedranno tutto il potere del quirk di Toga attraverso il sangue di Twice resteranno scioccati di quanto questa villain può fare. Così come anche vedere All Might combattere senza unicità contro All for One e soprattutto quest'ultimo nel pieno della propria potenza.

All For One diventa molto più giovane ogni volta che guarisce e i fan potranno vederlo cambiato drasticamente durante l'adattamento anime. Come dovrebbe finire il manga di My Hero Academia? Ecco cosa vorrebbero vedere i fan!