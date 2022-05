My Hero Academia: i migliori Pro Heroes celebrati nel trailer PV dell'Atto Finale

La serializzazione di My Hero Academia su Weekly Shonen Jump e MangaPlus di Shueisha ha portato al primo verdetto della guerra finale tra Heroes e Villain. Gli amanti del tankobon, festeggiano invece la recente uscita del Volume 34, in cui viene raccolto l'arco dedicato all'eroina dagli Stati Uniti d'America.

Mentre i lettori italiani attendono il Volume 32, in uscita il primo giugno 2022 con Edizioni Star Comics, quelli nipponici sono giunti al 34° volumetto. La cover di My Hero Academia 34 è dedicata a Star and Stripe, l'eroina d'oltreoceano che cercherà di difendere il Giappone dai Villain.

In occasione della pubblicazione del tankobon, Shueisha ha condiviso un trailer promozionale che punta i riflettori sui migliori Pro Heroes dell'opera. Nel filmato che trovate nella parte alta dell'articolo e che segue gli extra di My Hero Academia Vol. 34, si avvicendano All Might, con il suo smagliante sorriso e la iconica posa trionfante, il fiammeggiante Endeavor, all'epoca il numero 2, Gran Torino, Eraserhead e Sir Nighteye.

Successivamente, la fiamma di All Might si spegne, e il suo assistente muore in battaglia. Questo team, lascia spazio a un nuovo Numero Uno, Endeavor, ad Hawks, Mirko e Best Jeanist. Sul finire della clip, vediamo Deku indossare la sciarpa di Torino e riflettere sulla pericolosità di One For All per i suoi compagni di classe.