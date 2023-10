My Hero Academia: le migliori scene legate ad All Might, il Simbolo della Pace

All Might è una figura iconica nell'universo di My Hero Academia. Questo eroe ha rischiato più e più volte la sua vita per proteggere i cittadini. Le scene più interessanti e indimenticabili di All Might tendono ad essere anche le più dinamiche dell'opera. Di seguito ne trovate alcune delle nostre preferite

Nell'arco narrativo del Dark Deku, All Might ha cercato di fare il possibile per far cambiare idea al suo erede riguardo la scelta di diventare vigilante. In che modo? Preparandogli del cibo, l'unica cosa che si sentiva di poter fare in quel momento così cruciale. Purtroppo, Deku non ha considerato particolarmente All Might e quest'ultimo si è interrogato sul suo ruolo da insegnante e mentore.

All'inizio della serie, All Might veniva visto come un personaggio estremamente potente e muscoloso. Per questo motivo, la prima volta in cui Midoriya lo vede nella sua forma reale, comincia ad urlare e a dargli dell'impostore. E' un momento esilarante per gli spettatori ma dimostra la vulnerabilità di persone del calibro di Toshinori.

Per l'esame finale del primo semestre, All Might decide di dare il massimo contro Midoriya e Bakugo per insegnare loro come comportarsi contro dei veri cattivi assetati di sangue. L'eroe ha combattuto contro i due senza trattenersi per dare loro un'esperienza di combattimento diretta in modo genuino, ma il risultato è stato solo un'intensa battaglia in cui All Might ha quasi massacrato i ragazzi.

Quando All Might si offrì di dare a Midoriya il suo potere, il ragazzo accettò di tutto cuore senza rendersi conto di avrebbe dovuto affrontare dopo. A causa della natura della sua abilità, All Might ha dovuto addestrare Midoriya per rafforzare il suo corpo al punto da poter gestire almeno una frazione del potere del One For All. Una volta terminato l'addestramento iniziale, All Might ha offerto a Midoriya una ciocca dei suoi capelli: il modo più semplice per ingerire il suo DNA ed ereditare il quirk.

All Might è ben noto per la sua forza travolgente, ma la portata di tale forza viene raramente mostrata. Questo perché spesso si trattiene per non causare inutili distruzioni alla città circostante, ma quando All Might lanciò un Nomu nello spazio durante l'attacco dell'USJ dimostrò la sua potenza.

La battaglia di All Might contro All For One in diretta televisiva dimostrò la debolezza dell'eroe numero uno. Quando il pubblicò guardò il suo potere man mano esaurirsi in diretta, fu un momento difficile per tutto il Giappone. Nonostante ciò, il Simbolo della Pace ha dimostrato tutta la sua forza di volontà con un pugno finale. Perse il suo One for All, ma guadagnò ancora più rispetto e adorazione grazie a ciò.