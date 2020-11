My Hero Academia: Mina Ashido è un'eroina mediocre? Parliamone

Non tutti gli studenti della Classe 1-A del Liceo Yuei sono apprezzati dai fan di My Hero Academia alla stessa maniera. Esclusi Deku, Bakugo, Todoroki e pochi altri, ci sono diversi giovani aspiranti eroi ritenuti mediocri. Una di queste figure è Mina Ashido, ragazza dal Quirk acido.

Nonostante la poca esperienza e la giovane età, personaggi come Deku e Bakugo hanno già dimostrato di essere in grado di difendersi in totale autonomia anche dai pericoli più grandi. Tuttavia, non tutti i ragazzi della Classe 1-A dello U.A. sono già pronti alla battaglia. In contrasto con gli elementi migliori del gruppo, troviamo ad esempio Mina Ashido, studentessa che finora ha ricoperto solamente un ruolo marginale.



Mina è un personaggio ancora totalmente da sviluppare e per il momento ha dimostrato unicamente di essere adatta al ruolo di eroe tirocinante. Tuttavia, questa non è necessariamente una critica nei suoi confronti: non tutti gli eroi hanno la stessa intensità e ovviamente alcuni possiedono semplicemente un Quirk migliore.



Mina Ashido è una ragazza "normale", possiede una personalità accomodante e ama il divertimento come qualsiasi altra persona della sua età. Proprio per questo, una figura come la sua è fondamentale per bilanciare il temperamento dei compagni più dotati. La ragazza è infatti ammirata da tutti gli altri studenti e in un flashback Kirishima ha rivelato che è la sua fonte d'ispirazione.

Bisogna poi considerare che fare gruppo con dei "predestinati" come Deku, Bakugo e Todoroki non è semplice. Mina, però, non ha mai dimostrato gelosia nei confronti dei suoi amici e li ha sempre spronati a fare meglio. Questo, in un certo senso, la rende più eroica di chiunque altro.