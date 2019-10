My Hero Academia: Mina Ashido prende letteralmente vita in questo straordinario cosplay!

La giovane modella greco-americana Alex Marie Charlotte, alias Pochythief, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un impressionante cosplayer dedicato a Mina Ashido, la giovane studente della 1-A in My Hero Academia. Le foto, visibili in calce all'articolo, le sono valse la bellezza di 35,000 mi piace.

Sia nel primo che nel secondo scatto la ragazza ha utilizzato del trucco e una parrucca rosa, oltre all'iconico costume da eroina mostrato più volte nell'anime. A lasciare a bocca aperta comunque sono gli occhi, per cui sono state utilizzate delle lenti a contatto gialle e nere.

Secondo quanto riportato sul suo profilo web, Pockythief ha iniziato la sua carriera da modella/cosplayer nel 2010, durante un evento situato a Chicago, Illinois. Essendo una grande fan di My Hero Academia i suoi cosplay sono per lo più rivolti ai protagonisti della serie, ma sul suo profilo potete trovare anche qualche omaggio a Demon Slayer o Kakegurui.

Mina Ashido è un personaggio dell'opera di Kohei Horikoshi, abbastanza popolare soprattutto tra i fan statunitensi. Il suo quirk, Acido, le permette di poter produrre liquido corrosivo all'interno del suo corpo e di utilizzarlo sia come arma che come strumento per ottenere una maggiore mobilità. Nel primo sondaggio di popolarità redatto in America, il personaggio si è piazzato nono.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo cosplay? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che l'anime di My Hero Academia è attualmente in pausa e che il quarto episodio della nuova stagione debutterà il prossimo 9 novembre.