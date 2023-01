My Hero Academia: Mina Ashido torna in un'inedita illustrazione di Horikoshi

L’accesa serie di battaglie che si sta ormai sviluppando nel corso della sesta stagione di My Hero Academia ha causato ingenti perditi su entrambi i fronti, forse con uno sbilanciamento tra le fila degli Heroes. Per onorare la scomparsa di grande eroe, lo stesso autore, Kohei Horikoshi, ha realizzato una nuova illustrazione.

In uno degli ultimi episodi dell’anime, infatti, la giovane Mina Ashido, conosciuta anche come Alien Queen, ha ritrovato il corpo di Midnight, ennesimo risultato della brutalità della guerra imbastita che continua a seminare distruzione, terrore tra i civili, e allo stesso tempo ad essere teatro di rivelazioni scioccanti, come la verità sul Villain Dabi. Mina, e alcuni suoi compagni, trovano la maschera e il cadavere della Pro Hero nella foresta, poco dopo la conclusione, apparente, della battaglia.

Una scena dolorosa, alla quale Horikoshi ha voluto dedicare il disegno che potete vedere nel post in calce. A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, l’illustrazione in questione non è stata dedicata alla compianta Pro Hero vietata ai minori, ma a Mina, prima a individuarne il corpo. La studentessa è stata rappresentata con un’espressione triste, mentre tiene tra le dita la maschera, ormai distrutta, di Midnight. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate di questo disegno firmato da Horikoshi nei commenti.

Per finire, ricordiamo che nella nuova opening è presente una svolta oscura, e vi lasciamo scoprire l’età di All For One.