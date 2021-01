My Hero Academia: Mineta è un vero eroe in questo esilarante cosplay lowcost

Il genio dei cosplay lowcost, alias Lonelyman, è tornato a esplorare l'eroico universo di My Hero Academia. Protagonista della sua ultima esilarante interpretazione è Minoru Mineta, giovane studente dello U.A. High School.

Tra tutti gli aspiranti eroi della Classe 1-A dell'opera creata da Kohei Horikoshi, quello che più divide la community degli appassionati è Mineta. Il piccolo e perverso studente, infatti, pare non piacere proprio a nessun fan di My Hero Academia. Sebbene sia migliorato molto dall'inizio della serie, Minoru tende a essere visto come lo zimbello del franchise. E la motivazione che lo spinge a voler diventare un eroe professionista di certo non lo aiuta. Tuttavia, questo esilarante cosplay vi farà sicuramente ricredere sulla sua figura.

Lonelyman, che trovate su Instagram sul profilo @lowcostcosplayth, ha interpretato il personaggio con i piedi; letteralmente. Colorando il piede di viola, stringendo attorno a esso una benda di colore giallo e disegnando i dettagli del viso, il genio del cosplay ha dato vita a un'interpretazione perfetta. In attesa di poter rivedere gli studenti della Classe 1-A nella quinta stagione animata, che arriverà a marzo, godiamoci questo economico e divertentissimo lavoro. In precedenza, Lonelyman aveva omaggiato anche Momo Yaoyorozu, Ecco l'esilarante cosplay lowcost dell'eroina di My Hero Academia.