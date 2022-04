My Hero Academia: Mineta veste i panni di tutti gli Heroes in una simpatica fanart

Minoru Mineta è uno dei personaggi più sottovalutati, simpatici, e stravaganti della serie My Hero Academia e per quanto molti degli appassionati dell’opera non lo apprezzino particolarmente, il suo carattere giocoso e forse esagerato in determinate circostanze è riuscito a conquistare una buona parte di fan, e diversi omaggi e artwork.

In occasione del pesce d’aprile gli studenti della classe 1-A sono stati trasformati in giocatori di baseball, nell’artwork ufficiale dove viene scherzosamente presentata la Hero Baseball League. Immaginando una risposta a questa simpatica trovata l’artista e appassionato della serie asilvertintedrose ha realizzato per il primo di aprile l’illustrazione che trovate in calce alla notizia.

Intitolata My Mineta Academia l’immagine presenta il piccolo Hero mentre interpreta tutti i suoi compagni della classe 1-A, nelle rispettive pose e con i caratteristici costumi che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. L’attenzione ai dettagli delle tute adattate al design di Mineta è incredibile e capace di suscitare immediatamente ilarità, immaginando quanto sarebbe complesso gestire una classe del genere. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che uno degli animatori principali, Nakamura, ha dedicato una splendida illustrazione a Deku, e vi lasciamo alla nuova locandina ufficiale della sesta stagione di My Hero Academia.