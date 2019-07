My Hero Academia: Mirio si mostra in un cosplay Genderbent

Mirio è uno dei personaggi più interessanti di My Hero Academia, e la sua introduzione alla fine della terza stagione ha suscitato delle ottime impressioni sui fan, che ora non vedono l'ora di saperne di più. Una fan ne ha realizzato un cosplay Genderbent piuttosto riuscito.

La cosplayer si chiama lostlittlerabbit, e la sua interpretazione del personaggio ha trovato immediatamente l'apprezzamento del fandom, che l'ha giudicata piuttosto realistica e azzeccata. Il cosplay è stato condiviso su instagram, e nonostante abbia cercato di riprodurre un personaggio maschile il risultato finale è davvero peculiare.

Il costume somiglia molto a quello di Mirio, dotato di mantello rosso insieme a delle finiture bianche e dorate che rendono giustizia al giovane eroe. Il tocco femminile è dato dalle scarpe con i tacchi, anch'esse di colore bianco che si intonano con il resto del completo.

Infine la capigliatura della ragazza è perfetta per interpretare l'eroe, il quale possiede un'inconfondibile chioma bionda che la cosplayer riesce a reinterpretare ottimamente. Mirio si è mostrato solo nei momenti conclusivi della terza stagione, e sono bastati pochi episodi affinché diventasse un personaggio molto interessante agli occhi dei fan.

Non ci scordiamo la sua battaglia contro tutti i membri della Classe 1A, che sono stati sconfitti senza poter minimamente sfiorare l'eroe, che grazie all'allenamento del suo quirk è ora il migliore di tutta la scuola. Tuttavia Midoriya è riuscito a fare colpo su Mirio. Il membro dei Big 3 ha notato la determinazione e l'intelligenza nei movimenti del ragazzo, e non vediamo l'ora di sapere come il loro rapporto si evolverà nella prossima stagione.

Recentemente è stato annunciato un Funko Pop di Mirio, mentre rimanendo in ambito cosplay un fan ne ha realizzato uno di Tokoyami.