My Hero Academia: Mirio si prepara ad una scontro impossibile nel nuovo trailer ufficiale!

Nella giornata di ieri è stato condiviso il secondo trailer ufficiale di My Hero Academia 4, la nuova stagione dell'anime di Studio Bones tratto dal lavoro di Kohei Horikoshi. Oltre alla nuova Opening, la clip ha mostrato una piccola parte di uno degli scontri più iconici di questo arco narrativo, con protagonista l'eroe Mirio Togata.

La battaglia di cui stiamo parlando è quella tra l'eroe dei Big Three e il terrificante villain Overhaul, capo della Shie Hassaikai e principale antagonista del nuovo arco narrativo. Come sapranno bene i lettori del manga, lo scontro tra i due si concluderà con una delle scene più emozionanti dell'intera stagione.

Senza addentrarci troppo negli spoiler, ricordiamo che durante la battaglia avrà un ruolo importante anche l'affiliato della Yakuza Chronostasis, uno dei villain con i Quirk più pericolosi dell'intera serie. Il faccia a faccia tra l'aspirante eroe numero uno e i terrificanti supercattivi della Shie Hassaikai prenderà vita presumibilmente nella seconda metà della stagione 4.

La data di uscita di My Hero Academia 4 è stata recentemente confermata con un poster ufficiale. I nuovi episodi copriranno interamente i 42 capitoli della storia dedicati al nuovo arco narrativo e si fermeranno con tutta probabilità subito dopo la messa in scena dei corsi di recupero per la licenza provvisoria, sostenuti sia da Katuski Bakugo che da Shoto Todoroki.