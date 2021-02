My Hero Academia: una Mirko da 10 e lode negli ultimi sketch dell'assistente di Horikoshi

Shоuta Noguchi, il braccio destro dell'autore di My Hero Academia, è recentemente diventato popolare sul web dopo aver condiviso alcuni artwork mozzafiato dell'eroina Mirko, ritratta con indosso degli abiti da modella. Su richiesta dei fan, l'artista ha recentemente realizzato un'altra serie di meravigliosi sketch, ancora più impressionanti dei primi.

Se i primi sketch si ispiravano ad alcuni scatti della rapper Megan Thee Stallion, questi ultimi sembrano omaggiare in primis la giovane cantante statunitense Normani, ex membro delle Fifth Harmony e ora solista con decine di milioni di follower. Molti di voi potrebbero conoscerla per la hit "Dancing with Stranger" con Sam Smith.

Noguchi comunque non si è fermato qui, visto che nei giorni successivi la pubblicazione di questo primo artwork ha realizzato altre illustrazioni dell'eroina, sia da sola che in compagnia dei ragazzi della 1-A. In basso potete dare un'occhiata ad alcuni degli sketch più popolari, ma nel profilo dell'autore potete trovarne a dozzine.

My Hero Academia tornerà presto con la Stagione 5, e con il passare degli episodi i fan avranno modo di conoscere meglio l'eroina numero cinque del ranking giapponese. Per vedere il personaggio al massimo del suo potenziale, comunque, ci toccherà aspettare l'ipotetica stagione 6.

E voi cosa ne pensate? Quale di questi artowork vi piace di più? Fatecelo sapere nella sezione commenti!