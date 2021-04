My Hero Academia: una Mirko ammiccante in questo sketch ufficiale

Grande protagonista della seconda puntata della nuova stagione animata di My Hero Academia è Mirko, l'eroina coniglio che fa parte della Top Ten dei migliori Hero professionisti. Per omaggiare il suo debutto sul campo di battaglia, uno degli assistenti di Kohei Horikoshi, autore del manga, ha realizzato questo meraviglioso sketch.

Intervenuta per porre fine allo scontro tra la coppia formata da Endeavor e Hawks, esausti per la battaglia con l'High-End Nomu, e il villain Dabi, Mirko ha finalmente mostrato la sua grande potenzialità, evidenziando il motivo per cui fa parte dei migliori eroi della società. Sebbene il suo intervento sia durato solamente una manciata di minuti, l'eroina coniglio certamente sarà fondamentale per il prosieguo della serie.

In attesa di rivederla in azione, uno degli assistenti di Horikoshi, Yoshinori, ha condiviso su Twitter un fantastico sketch da lui realizzato. L'illustrazione mostra il lato più sfacciato di Mirko, che, con una carota in mano, ammicca sorniona ai suoi ammiratori.

Come evidenziato da alcuni fan, questo sketch sembra essere un omaggio alla cantante Megan Thee Stallion, della quale Yoshinori non ha mai nascosto di essere un grande fan. D'altronde, anche la rapper ha affermato numerose volte di essere una grande amante di My Hero Academia e, in particolare, proprio di Mirko, che le somiglia in maniera impressionante.

Cosa ne pensate del debutto di Mirko e dell'illustrazione realizzata da Yoshinori? Ecco Mirko e Megan Thee Stallion fare coppia in un artwork ufficiale di My Hero Academia. Non solo la rapper, anche John Cena è un grande fan di My Hero Academia, la nuova serie animata è stata infatti da lui pubblicizzata sul suo profilo Instagram.