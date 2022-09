My Hero Academia: Mirko come una ragazza playboy in un'illustrazione di Noguchi

Tra i Pro Heroes più conosciuti, Mirko ricopre sicuramente un posto speciale per i lettori. Attualmente in quinta posizione tra i migliori eroi in circolazione, Rumi Usagiyama è stata, e si sta rivelando, fondamentale in molte circostanze di My Hero Academia, ed è tra i personaggi preferiti dell’assistente Noguchi, tornato con un nuovo sketch.

Oltre alla profonda amicizia che lega Deku e Kacchan, e alla riproposizione di scenette comiche tra i due di quando erano bambini, Noguchi ha sempre dimostrato un grande interesse nel ritrarre Mirko nelle più svariate occasioni e pose, affiancandola anche a diversi Heroes. Stavolta però l’assistente di Horikoshi ha optato per una rappresentazione più sensuale del solito, disegnando Mirko come una ragazza della rivista Playboy.

Come potete infatti vedere dal post condiviso da Noguchi stesso sui social e riportato in calce, Mirko indossa la tuta diventata quasi un simbolo delle “conigliette” della rivista. Si tratta ovviamente di un incontro scherzoso tra l’universo dello shonen e Playboy che gioca molto anche sul fatto che Mirko viene anche chiamata Rabbit Hero. Diteci cosa ne pensate nei commenti.

Per finire ricordiamo che dopo la pubblicazione del capitolo 365 il manga di My Hero Academia sarà in pausa.